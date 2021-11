Romy Schneider: Rätselhafte Todesursache – So starb sie wirklich

Es war der Abend des 28. Mai 1982. Ihr Lebensgefährte Laurent Pétin war schon zu Bett gegangen, Romy Schneider (†43), wie so oft betrunken, wollte noch Musik hören. Am nächsten Morgen der Schock: Um 6:30 Uhr fand Pétin Romy tot an ihrem Schreibtisch in ihrer Wohnung in Paris. Selbstmord, hieß es sogleich in der feinen Gesellschaft. Doch nun enthüllt ausgerechnet ihre einzige Tochter Sarah Biasini: Ihre Mutter wollte nicht sterben! Die Suche nach der wahren Todesursache von Romy Schneider geht weiter...