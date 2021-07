Ciao, Cellulite: Die besten Promi-Tricks gegen Orangenhaut

Cellulite-Tricks der Stars

Grundsätzlich hilft alles, was die Durchblutung und den Abbau von Körperfett fördert, Cellulite zu bekämpfen. Denn Cellulite ist im weitesten Sinne das Ergebnis einer Stoffwechselträgheit. Um den Stoffwechsel zusätzlich auf Trab zu bringen, hilft viel Wasser und der Verzicht auf Zucker.

Obwohl Jennifer Aniston dank jahrelanger Disziplin einen Body zum Niederknien hat, macht ihr Bindegewebe hier und da schlapp. Was beweist: Auch das dünnste Bein kann dellig sein – bei ungünstiger genetischer Veranlagung. Um den Schaden in Grenzen zu halten, setzt Jen auf Pilates, um die Oberschenkelmuskulatur zu stärken: „Ich liebe dieses Workout, Pilates hilft bei so vielen Problemen!“, schwärmt sie im „InStyle“-Interview. Dazu jeden Morgen ein Glas warmes Wasser mit Zitrone, um Stoffwechsel und Fettverbrennung anzukurbeln, sowie „Kokosöl statt Butter, denn das ist gesundes Fett“. Aber auch Massagen, Peelings und Cremes können helfen, die Orangenhaut zu mindern.

Kollegin Reese Witherspoon legt deshalb täglich Hand an: „Ich habe seit den Schwangerschaften mehr Cellulite und Dehnungsstreifen“, so die Schauspielerin im Interview mit „Vanity Fair“. „Eine Massage für zehn Minuten am Tag kann aber einiges bewirken.“