Claudia Effenberg: Sie will einen Neuanfang!

Nach ihrer Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp will Claudia Effenberg nun einen Neuanfang. Hat sie ihre Zeit im australischen Dschungel etwa zu einem Sinneswandel bewegt? Die Frau von Ex-Fußballer Stefan Effenberg spricht nun offen über den Ballast, den sie jetzt hinter sich lassen will - und davon scheint die 57-Jährige wohl genug zu haben...