"Promi Big Brother": Alle 8 Gewinner auf einen Blick!

Staffel 7: Janine Pink (2019)

2019 sicherte sich Janine Pink den Titel – und einen neuen Lover! Die gebürtige Sächsin, die durch ihre Rolle in „Köln 50667“ bekannt wurde, bändelte in der siebten Staffel mit Mitbewohner Tobias Wegener an. Leider zerbrach die Liebelei nach wenigen Wochen, dafür blieb ihr die Siegprämie von 100.000 Euro. Dafür haben sich auch die Strapazen gelohnt. Statt in einem warmen Haus durften die „Promi Big Brother“-Bewohner diesmal auf einem Campingplatz campieren! Neben einem tristen Zeltlager erfreute sich ein Teil der Kandidaten an einem noblen Luxuscamp. Doch die größte Freude bereitete die Rückkehr von „Big Brother“-Legende Zlatko!