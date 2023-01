Claudia Effenberg: Seitenhieb gegen Cecilia Asoros Playboy-Cover?

In der neuen Staffel "Ich bin ein Star -Holt mich hier raus!" treffen wieder die unterschiedlichsten Promi-Charaktere aufeinander. Klar, dass da Ärger so gut wie vorprogrammiert ist. Doch geht es nun bereits vor Ausstrahlung der ersten Folge mit den ersten Seitenhieben unter den Teilnehmern los? Model und Designerin Claudia Effenberg hat nun zumindest eine klare Meinung, was Playboy-Shootings angeht. Ob sie da etwa auf die kürzlich veröffentlichten Cover-Bilder ihrer Mitstreiterin Cecilia Asoro anspielt?