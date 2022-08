Claudia Norberg: Bittere Trennung - sie ist wieder allein

Knapp ein Jahr war Claudia Norberg mit dem Schrotthändler liiert. Die beiden lebten sogar schon zusammen. Nun ist alles aus. Das berichtet BILD. Barron bestätigt der Zeitung kurz und knapp: "Sie ist nicht mehr hier. Sie ist weg." Was genau passiert ist? Darüber schweigen beide.

Kein Wunder, die Ex von Michael Wendler lebt komplett zurückgezogen. Bei Instagram meldete sie sich zuletzt vor über einem Jahr bei ihren Fans. Taucht sie etwa unter, weil sie sich ihren Problemen nicht stellen will? In Deutschland erwartet die Blondine ein Insolvenzverfahren, bei dem sie beschuldigt wird, große Geldsummen an ihren Gläubigern vorbeigeschleust zu haben.

