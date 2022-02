Claudia Norberg: Untergetaucht! Hier versteckt sie sich vor dem Gesetz

Will sich Claudia Norberg etwa wirklich dem Gesetz entziehen? In den letzten Monaten war über ihren Aufenthaltsort nicht viel bekannt. Die Ex von Michael Wendler schien in Florida untergetaucht zu sein - fernab von ihren Problemen in Deutschland. Dort erwartet die Blondine ein Insolvenzverfahren, bei dem sie beschuldigt wird, große Geldsummen an ihren Gläubigern vorbeigeschleust zu haben und auch jetzt noch vor einem hohen Berg Schulden zu stehen. Ihr Insolvenzverwalter in Deutschland wartet seinen Angaben nach immer noch auf eine Rückmeldung der 51-Jährigen und verrät: