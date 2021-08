Claudia Norberg: Jetzt packt ihre Mutter aus

Claudias Mama packt aus

Davon will Waltraud aber nichts wissen. "Ich weiß nichts von einer Strafanzeige gegen mich und meine Tochter. Mich interessiert das auch nicht. Ich habe hier mein Leben und mein Einkommen, was will man denn noch von mir?", feuert sie im Gespräch mit "Bild". "Ich weiß nur von 50 000 Euro, die Claudia von Michael bekommen hat, von mehr nicht."

Außerdem sollen Waltraud und Claudia sich schon seit über einem Jahr nicht mehr gesehen haben - zuletzt tatsächlich im "Dschungelcamp". "Danach kam ja gleich Corona und ich konnte Claudia nicht mehr besuchen", so Waltraud.

Von dem Drama um die Strafanzeige will sie sich nicht beirren lassen. "Ich mache mir keine Sorgen um meine Tochter – und um mich selbst schon mal gar nicht! Es wird schon alles gut werden. Das war doch bisher immer so", ist sie sich sicher.