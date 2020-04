Claudia Obert: Dschungelcamp-Hammer!

Reddit this

Ist Claudia Obert etwa in der nächsten Staffel vom "Dschungelcamp" dabei? Die Gerüchteküche brodelt...

Claudia Obert hat sich zu einem echten -Liebling entwickelt. Mit ihrer lockeren Zunge hat sie die Zuschauer bei " unter Palmen" begeistert. Obwohl Bastian Yotta den Sieg mit nach Hause genommen hat, wird Claudia in den sozialen Netzwerken als Gewinnerin der Herzen gefeiert. "Claudia, du bist einfach authentisch. Andere haben mit ihrem Ellenbogendenken und ihrer überzogenen Selbstdarstellung komplett die Sympathie des Zuschauers verspielt. Ein Prost auf deine Persönlichkeit", schwärmt beispielsweise ein Follower auf . Ein anderer findet: "Claudia, du hast dich in unsere Herzen gekuschelt. Du bist die wahre Gewinnerin von 'Promis unter Palmen'."

Sitzt Claudia Obert nächstes Jahr am Lagerfeuer?

Klingt doch eigentlich nach einer perfekten Kandidatin fürs , oder? Das findet auch Ex-Kandidat Julian F.M. Stoeckel. "Also für mich als Dschungel-Veteran ist es natürlich immer von besonderer Wichtigkeit, dass in der kommenden Staffel gute Leute dabei sind und ich finde, dass sich Claudia Obert jetzt sehr prädestiniert hat, um im Dschungelcamp mitzumachen. Denn das, was sie jetzt bei 'Promis unter Palmen‘ abgeliefert hat, war vom Unterhaltungs- und Entertainmentgrat aller erste Sahne", erklärte er gegenüber "OKmag.de.

Im Live-Talk auf Instagram sprach er die Unternehmerin prompt auf eine mögliche Teilnahme an - und die zeigte sich nicht abgeneigt. "Ich rocke den Kontinent", sagte sie entschlossen. Na dann können wir uns ja auf was freuen!

