Claudia Obert: Hochzeits-Hammer! Sie heiratet ihren Freund Max

Jetzt wird es ernst! Claudia Obert und ihr Freund Max wollen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen. Seit mehreren Monaten sind die Unternehmerin und ihr 24-jähriger Freund nun schon ein Paar. Die beiden zeigen sich immer wieder verliebt in der Öffentlichkeit und könnten allen Anscheins nach nicht glücklicher miteinander sein. So glücklich, dass sie sich nun sogar das "Ja"-Wort geben wollten.