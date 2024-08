Conchita Wurst: Bald Jurorin bei "The Voice"? Jetzt spricht sie Klartext

Seit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest (ESC) 2014 ist Conchita Wurst mindestens europaweit bekannt. Die Kunstfigur, hinter der eigentlich der Sänger und Schauspieler Tom Neuwirth (35) steckt, hat in den vergangenen Jahren nicht nur musikalisch beeindruckt, sondern tauchte auch immer wieder in verschiedenen Shows und TV-Formaten auf. Seit dem 16. August ist Conchita Wurst mit einem neuen Projekt zurück. Sie sitzt neben Yvonne Catterfeld (44) und Schlagzeuger Bertram Engel (66) in der Jury der neuen Sat.1-Show "The Tribute – Die Show der Musiklegenden" und sucht nach der besten Coverband Deutschlands.

Es ist nicht die erste Art Jury-Posten, den die ESC-Ikone einnimmt. Zuletzt suchte Conchita zusammen mit Rea Garvey (51) bei "Ich will zum ESC!" nach passenden Künstlern für den Eurovision Song Contest 2024. Es sieht also ganz so aus, als fühle sich Conchita Wurst in der Rolle der Mentorin und des Coaches ziemlich wohl. Sieht man die Kunstfigur möglicherweise bald in einer weiteren Castingshow am Jury-Pult?