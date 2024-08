Beim diesjährigen ESC gewann Nemo. Hättest du damit gerechnet?

Ich dachte bei Nemo von Anfang an: Diese Person muss gewinnen. Ich finde, das Lied war fantastisch, nicht nur, dass Nemo es selbst mitproduziert und mitgeschrieben hat, die gesangliche Performance war auch überirdisch. Das war technisch so gut – und auch noch emotional. Dann performte Nemo auch noch nach hinten gebeugt auf einer drehenden Scheibe – da denkst du dir, wie frech kann man sein (lacht). Wenn ich stehe, bin ich froh, wenn ich richtig singe. Das war auf so vielen Ebenen echt toll. Außerdem als non-binäre Person zu gewinnen – gerade für unsere Community ein unglaublich schönes Zeichen und ein Empowerment. In schweren Zeiten, in denen wir leben, die neutrale Schweiz gewinnen zu sehen – das war einfach ein Hochgenuss dieses Jahr.

Was wünschst du dir für den ESC in Sachen Diversity für die Zukunft?

Der Song Contest war immer schon sehr inklusiv, wie ich finde. Sie sind wirklich Vorreiter:innen in vielerlei Hinsicht. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist eine gute Vorlage für eine funktionierende Gesellschaft. Denn beim Song Contest geht sich immer alles aus. Es gibt ein paar Regeln zu befolgen, aber abgesehen davon, kann man machen, was man möchte. Hauptsache, es berührt die Menschen, es berührt einen selbst als Künstlerpersönlichkeit. Ich finde, sie leben jedes Jahr einen neuen Standard vor, wie eine Fernsehshow aussehen könnte, was es bedeutet, alle Lebensrealitäten abzubilden und dann eben nicht in Schubladen zu versinken, sondern die Musik und die Performance für sich sprechen zu lassen.

