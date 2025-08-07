Cora erklärt: "Der Spot ist eine liebevolle Persiflage." Ob Ralf das wohl auch so sieht? Zwischen ihr und Ralf herrscht seit seinem Coming-out im Juli 2024 Funkstille. Während Ralf öffentlich seine neue Liebe präsentierte, stand Cora plötzlich im medialen Sperrfeuer: Sie fühlte sich hintergangen, belogen, bloßgestellt. Der Rosenkrieg eskalierte, ihr Sohn brach mit ihr, Ralf ließ Chatverläufe leaken – und Cora brach zusammen.