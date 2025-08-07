Cora Schumacher: Jetzt stichelt sie öffentlich gegen Ex Ralf!
Zurück aus dem Off – und es ist ein Comeback mit Knall. Neun Monate war’s still um Cora Schumacher (48), jetzt hat ist sie wieder da. Mit einem frechen Werbespot für eine Autovermietung kehrt sie zurück – und verpasst Ralf Schumacher (50) einen kleinen Denkzettel.
Cora schlägt zurück
Im Clip spielt Cora ganz bewusst auf Ralfs Autokauf-Werbespot von 2024 an – inklusive Pulli, Winke-Winke und Sprüchen. Nur, dass Cora jetzt der Boss ist. Auf die Frage, ob sie auch den Wert des Autos schätzen wolle, antwortet sie trocken: "Nee, ist mir bumsegal." Autsch! Ein Schlag unter die Haube – und mitten ins Ego.
Cora erklärt: "Der Spot ist eine liebevolle Persiflage." Ob Ralf das wohl auch so sieht? Zwischen ihr und Ralf herrscht seit seinem Coming-out im Juli 2024 Funkstille. Während Ralf öffentlich seine neue Liebe präsentierte, stand Cora plötzlich im medialen Sperrfeuer: Sie fühlte sich hintergangen, belogen, bloßgestellt. Der Rosenkrieg eskalierte, ihr Sohn brach mit ihr, Ralf ließ Chatverläufe leaken – und Cora brach zusammen.
Es folgten Therapie und Rückzug – Cora stieg komplett aus. Jetzt ist sie zurück. "Ich habe gelernt, Grenzen zu setzen", sagt Cora heute. Und: "Der Spot hat mir gutgetan." Kein Wunder – er ist eine Art Revanche. Und was sagt Ralf zu Coras Comeback? Wahrscheinlich nichts. Aber das ist ihr höchstwahrscheinlich "bumsegal" …
