Cora Schumacher: Morddrohungen! Jetzt zieht sie einen Schlussstrich

Einst waren sie eine glückliche Familie - doch davon ist mittlerweile wirklich gar nichts mehr übrig! Vor allem nicht, seitdem sich Ralf Schumacher (49) öffentlich geoutet hat. Vor einigen Wochen präsentierte er der Welt seinen Freund Etiènne Bousquet Cassagne. Danach knallte es öffentlich so richtig zwischen ihm und seiner Ex Cora Schumacher (47). Nachdem nun auch der gemeinsame Sohn David (22) mitgemischt hat, ist die Situation so sehr eskaliert, dass die Blondine einen harten Schlussstrich ziehen muss!