Cora Schumacher: Eindeutiges Statement! Das sagte sie zu Ralfs Sexualität

Drei Jahre später äußerte sich Cora erneut zu den Spekulationen in der Sendung "Pocher - gefährlich ehrlich": "Ich wollte einfach einmal was loswerden, was mir am Herzen liegt, weil mir die ganzen dämlichen Sprüche einfach mal wirklich auf den Sack gehen. Ich sage es jetzt hier einmal in aller Deutlichkeit: Nein, der Ralf ist nicht schwul! Er fährt nur wie ein Mädchen. Außerdem kann er nicht einparken, verwechselt Diesel und Benzin und weiß nicht, dass ein Auto auch einen zweiten Gang hat. Aber er ist definitiv nicht schwul."