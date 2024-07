Ralf Schumacher: Enthüllt! Er ist der Mann an seiner Seite

"Das schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann", schreibt Ralf zu einem Instagram-Bild, auf dem er mit seinem Freund Arm in Arm einen Sonnenuntergang anschaut. Der Mann, der ihn so zum Schwärmen bringt, heißt Etienne, ist gebürtiger Franzose und seit zwei Jahren mit Ralf zusammen. Wie die "BILD"-Zeitung berichtet, arbeite er als Generalmanager von Ralf und kümmert sich um die Geschäfte seines Schatzes