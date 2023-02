Cora & Ralf Schumacher: Kuschelfoto! Geht da wieder was?

Auf dem Foto sind das Model und der Ex-Formel-1-Fahrer nah nebeneinander zu sehen. Dazu schreibt Cora: "Glad you're back" (zu deutsch: "Bin froh, dass du wieder da bist"). Gibt es jetzt tatsächlich ein Liebes-Comeback?

Gegenüber "RTL" erklärt Cora nun, dass sie in den letzten Wochen sehr viel Stress hatte und ganz einfach froh war, dass Ralf da war: "Er war seit November in Südafrika und eigentlich sollte ich diesmal dabei sein. Leider musste ich den Trip absagen, weil meine Hündin Jeanny schwer krank wurde und ich sie vor Ort pflegen musste. Zuletzt ging meine Heizung dann noch bei Minusgraden kaputt und ich musste hier bleiben, um das wieder in Ordnung bringen zu lassen. Ich konnte weder meinen Geburtstag, noch Weihnachten oder den Jahreswechsel richtig genießen.", erklärt die 46-Jährige. "Umso mehr habe ich mich natürlich gefreut, dass Ralf zurückgekommen ist", gesteht sie.

Wie geht es Michael Schumacher neun Jahre nach seinem Skiunfall? Das fragen sich Millionen Fans. Erfahrt mehr dazu im Video!