Corinna Schumacher: Bitterer Verrat aus den eigenen Reihen! Wem kann sie jetzt noch trauen?

Was diesen herben Rückschlag noch unerträglicher macht: Bernie Ecclestone (92), ein guter Freund seines Vaters, hatte genau das vorhergesagt. „Seine Zeit in der Formel 1 ist gezählt. Sein Name ist seine größte Last. Mick versucht, ihm gerecht zu werden. Das bringt ihn in Schwierigkeiten. Also: Vergiss die Formel 1, gewinne in einer anderen Kategorie.“

Der ehemalige Formel-1-Boss verwies noch auf die Millionenschäden, die Mick mit Unfällen verursacht habe. Wie kann Ecclestone nur so hart sein? Er weiß doch, wie sehr dem Jungen sein Vater fehlt…

Mick selbst hofft noch auf ein großes Wunder. Und eine steht immer an seiner Seite: Mama Corinna!

