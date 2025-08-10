Wie schön!

Corinna Schumacher: Das kleine Glück lässt sie aufblühen

Corinna Schumacher ist aktuell wahrscheinlich so glücklich, wie lange nicht mehr. Und der Grund dafür ist klein und zuckersüß ...

Corinna Schumacher ist im Gespräch und strahlt. - Foto: IMAGO / IPA Sport

Corinna Schumacher ist jetzt Oma.

© IMAGO / IPA Sport

VonInTouch Redaktion
Uhr

Da sind die prächtigen Pferde mit ihren Höchstleistungen für einen Augenblick vergessen: Bei der "World Reining Championship" auf der CS Ranch von Corinna Schumacher (56) zieht die Gastgeberin mit ihrem Auftritt alle Blicke auf sich. Strahlend schön steht sie am Rand des Parcours, im lässigen Look und mit entspanntem Lächeln. Corinna wirkt glücklich und ganz bei sich. Das Publikum erlebt eine Frau, die in sich zu ruhen scheint, die wieder pure Freude ausstrahlt. Das kleine Glück lässt sie aufblühen!

Ihr Enkelkind macht sie glücklich

Vor wenigen Monaten wurde die Ehefrau von Formel­1­ Legende Michael Schumacher (56) zum ersten Mal Großmutter – und seitdem scheint ihr Blick auf das Leben ein anderer geworden zu sein. "Willkommen auf der Welt, Millie. Unsere Herzen sind voller Freude. Wir sind überglücklich, dich in unserem Leben zu haben", schrieb Tochter Gina Maria (28) liebevoll auf Instagram, gab damit Einblicke in die Gefühle der Familie.

Ein Baby bringt nicht nur jede Menge Trubel, sondern oft auch einen neuen Sinn ins Leben. Seit seinem tragischen Skiunfall 2013, bei dem sich Michael schwer verletzte, drehte sich ein Großteil von Corinnas Alltag über Jahre sicherlich um ihn. Betroffene wissen genau: Einen Angehörigen in den eigenen vier Wänden zu betreuen, kostet nicht nur sehr viel körperliche Energie. Es ist auch psychisch herausfordernd.

Und nun ist da dieses neue Familienmitglied. Ein kleines Mädchen, das Freude schenkt, lacht, mit neugierigen Augen in die Welt schaut. Und das die Kraft hat, selbst tiefe Schatten ein wenig heller zu machen.

StarsDeutsche StarsCorinna SchumacherMichael SchumacherGina Maria Schumacher
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group