Corinna Schumacher: Das kleine Glück lässt sie aufblühen
Corinna Schumacher ist aktuell wahrscheinlich so glücklich, wie lange nicht mehr. Und der Grund dafür ist klein und zuckersüß ...
Corinna Schumacher ist jetzt Oma.
Da sind die prächtigen Pferde mit ihren Höchstleistungen für einen Augenblick vergessen: Bei der "World Reining Championship" auf der CS Ranch von Corinna Schumacher (56) zieht die Gastgeberin mit ihrem Auftritt alle Blicke auf sich. Strahlend schön steht sie am Rand des Parcours, im lässigen Look und mit entspanntem Lächeln. Corinna wirkt glücklich und ganz bei sich. Das Publikum erlebt eine Frau, die in sich zu ruhen scheint, die wieder pure Freude ausstrahlt. Das kleine Glück lässt sie aufblühen!
Ihr Enkelkind macht sie glücklich
Vor wenigen Monaten wurde die Ehefrau von Formel1 Legende Michael Schumacher (56) zum ersten Mal Großmutter – und seitdem scheint ihr Blick auf das Leben ein anderer geworden zu sein. "Willkommen auf der Welt, Millie. Unsere Herzen sind voller Freude. Wir sind überglücklich, dich in unserem Leben zu haben", schrieb Tochter Gina Maria (28) liebevoll auf Instagram, gab damit Einblicke in die Gefühle der Familie.
Ein Baby bringt nicht nur jede Menge Trubel, sondern oft auch einen neuen Sinn ins Leben. Seit seinem tragischen Skiunfall 2013, bei dem sich Michael schwer verletzte, drehte sich ein Großteil von Corinnas Alltag über Jahre sicherlich um ihn. Betroffene wissen genau: Einen Angehörigen in den eigenen vier Wänden zu betreuen, kostet nicht nur sehr viel körperliche Energie. Es ist auch psychisch herausfordernd.
Und nun ist da dieses neue Familienmitglied. Ein kleines Mädchen, das Freude schenkt, lacht, mit neugierigen Augen in die Welt schaut. Und das die Kraft hat, selbst tiefe Schatten ein wenig heller zu machen.
