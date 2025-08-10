Corinna Schumacher: Das kleine Glück lässt sie aufblühen

Da sind die prächtigen Pferde mit ihren Höchstleistungen für einen Augenblick vergessen: Bei der "World Reining Championship" auf der CS Ranch von Corinna Schumacher (56) zieht die Gastgeberin mit ihrem Auftritt alle Blicke auf sich. Strahlend schön steht sie am Rand des Parcours, im lässigen Look und mit entspanntem Lächeln. Corinna wirkt glücklich und ganz bei sich. Das Publikum erlebt eine Frau, die in sich zu ruhen scheint, die wieder pure Freude ausstrahlt. Das kleine Glück lässt sie aufblühen!