Corinna Schumacher: Ein neuer Lebensabschnitt beginnt! Freund packt aus

Die Fußstapfen von Michael Schumacher kann niemand so einfach ausfüllen. Sowohl in der Formel 1 als auch im Privatleben als Familienvater hat er Maßstäbe gesetzt, an denen sich jeder Nachfolger messen lassen muss. Das weiß wohl niemand besser als seine Frau Corinna. Doch auch wenn Schumi schmerzlich vermisst wird, brechen nun hoffnungsvolle Zeiten an, die seiner Familie neue Zuversicht schenken.