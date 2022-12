Corinna Schumacher: Jaa, sie hat das Unmögliche möglich gemacht!

Dass sich die Familie in Krisenzeiten derart aufeinander verlassen kann, ist nicht zuletzt Corinna Schumachers Verdienst. Michaels Ehefrau hält alles zusammen, sorgt mit Kampfgeist und Optimismus dafür, dass Aufgeben erst gar keine Option ist. Diese Einstellung hat sie offenbar auch auf ihre Kinder übertragen. Kein Wunder, dass Jean Todt, ein enger Vertrauter der Familie, erst kürzlich von ihr schwärmte: "Er ist in besten Händen. In der besten Situation, in der er sein kann und umgeben von Menschen, die ihn lieben." An Weihnachten wird das mal wieder ganz besonders deutlich.