Mick Schumacher: Er kann Papa Michael seinen größten Wunsch nicht erfüllen

"Nach dieser Saison wird Micks Vertrag nicht verlängert", munkelt man in der Formel 1. Jedenfalls nicht der Vertrag bei Ferrari. Und es kommt noch schlimmer: Im Fahrerlager wird angenommen, dass Schumacher nicht für eine dritte Saison beim Haas-Team fahren wird! Nach zwei Jahren in der Königsklasse könnte es wirklich passieren, dass Mick schon wieder auf die Tribüne muss.

Dabei wollte er doch stets nur in Papas Fußstapfen, auf sein Gaspedal treten, so sein wie er. "Er hatte großen Einfluss auf mich", erzählte Mick selbst einmal. "Er ist mein Idol! Er ist derjenige, dem ich nacheifere. Ich schaue mir an, was und wie er es gemacht hat und was ich daraus für mich lernen kann. Die Art, wie ich heute fahre, ist auf ihn zurückzuführen."

Umso größer die Enttäuschung in diesen Tagen, dass dieses Ziel in weite Ferne gerückt ist. Ohne Rennstall kann Mick nicht fahren und nicht Weltmeister werden. Da kann auch Mama Corinna ihn kaum noch trösten…