Corinna Schumacher: Jetzt wagt sie den Neuanfang ohne Ehemann Michael

Stolze 54.315 Quadratmeter groß ist das Grundstück, das Familie Schumacher in der Nähe des Nobelortes Port d’Andratx auf Mallorca erwarb. Eine Fläche von umgerechnet siebeneinhalb Fußballfeldern – und das für 2,8 Millionen Euro. Ein echter Glücksgriff. Denn das Anwesen bietet nicht nur jede Menge Platz und ist laut Makler eine "absolute Seltenheit in der Region im Südwesten Mallorcas", da es nah am Meer gelegen ist, es befindet sich auch noch in der Nähe der Schumi-Villa. Vermutlich ein Grund, warum Corinna sich bei der Wahl des Grundstücks für die Balearische Insel entschied – schließlich verbindet sie viele gute Erinnerungen mit Mallorca. Früher besuchte Michael seinen Ex-Manager Willi Weber (80) dort gern in dessen Villa im Nobelort Camp de Mar, zehn Autominuten vom neuen Anwesen entfernt. Und auch ihre Kinder Gina-Maria und Mick (23) sind gern gesehene Gäste im Hafen von Andratx. Corinna hat große Pläne mit dem riesigen Areal: eine Pferderanch nach dem Vorbild der Schumacher-Anwesen in der Schweiz und in Texas – mit professionellem Zuchtbetrieb. Dafür wäre die neue Immobilie perfekt: Die baufälligen Gebäude, die sich noch auf dem Grundstück befinden, könnten einem Neubau mit 500 Quadratmetern Wohnfläche sowie Stallungen und Weiden weichen.