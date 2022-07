Corinna Schumacher: "Micheal fehlt uns" - Sie verrät die traurige Wahrheit

Es war ein ergreifender Moment in der "Motorworld"! Plötzlich brach Corinna Schumacher in Tränen aus. Noch nie hat man die Frau von Michael Schumacher so aufgewühlt in der Öffentlichkeit gesehen. Tochter Gina-Maria und der beste Freund der Familie, Jean Todt, eilten sofort herbei, versuchten, Corinna wieder zu beruhigen.