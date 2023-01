Corinna Schumacher: Neues Heim, neues Glück?

Hier nämlich, auf der Schumi-Ranch in Gordonville im US-Bundesstaat Texas, haben sich Michael, Ehefrau Corinna und die Kinder Gina und Mick schon vor Jahren eine wahre Idylle geschaffen. Die Pferdefarm ist wie zu einem zweiten Zuhause für sie geworden – und nun für Tochter Gina sogar zum ersten! "Wir sind ganz nach Texas umgezogen, weil es sonst nicht mehr funktioniert hätte", verriet Gina gerade über sich und ihren Partner Iain. Hier will sie in der Reitdisziplin "Reining" weiter vorankommen. Für sie ist es also gewiss schon ein aufregender Neuanfang. Und wer weiß, ob Michael und Corinna davon nicht inspiriert werden und diesen Schritt ebenfalls bald wagen.

In Amerika gibt es schließlich hervorragende Ärzte, die stets an neuen Therapiemethoden forschen, und die sich auch um Michael kümmern könnten. Noch immer leidet er unter den Folgen des Skiunfalls. "Er kämpft. Ich hoffe, die Welt wird ihn wiedersehen können. Darauf arbeiten er und seine Familie hin", so sein Freund Jean Todt.

Vielleicht wird Michael Schumacher diesen Kampf ja in Amerika fortführen. An dem Ort, der für unbegrenzte Möglichkeiten, erfüllte Träume steht. Damit er hier irgendwann als Cowboy mit seiner Corinna leben kann.

