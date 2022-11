Corinna Schumacher: Zeit des Abschieds! Wie wird Michael die traurige Neuigkeit verkraften?

Denn Michael Schumacher hätte sich sicher gewünscht, dass sein Sohn in der Formel 1 brilliert, in seine großen Fußstapfen tritt. Doch nun kommt alles anders. Am Wochenende saß Mick zum (vorerst) letzten Mal im Cockpit eines Formel 1-Autos. Zwar bleibt noch eine kleine Hoffnung, dass er zu Mercedes wechseln kann, doch Formel 1-Legende Bernie Ecclestone sprach bereits ein Machtwort, das nichts Gutes verheißt: "Sein Name ist eine große Bürde, Mick versucht, diesem so gut wie möglich gerecht zu werden. Und das bringt ihm die ganzen Probleme ein. Deshalb: vergessen und in einer anderen Kategorie gewinnen." Autsch.