Corinna Schumacher: Zittern und bangen! Die Ungewissheit macht sie fertig

Der junge Rennfahrer scheint an der Ungewissheit fast zu zerbrechen. Seit Monaten schon stochert er im Nebel, was seine Zukunft in der Formel 1 angeht. Sein Rennstall Haas will ihn nicht mehr haben, fast alle anderen Plätze für die kommende Saison der Königsklasse sind schon belegt.

Mick muss mit den Nerven am Ende sein. So sehr hat er sich gewünscht, eines Tages in Papas Fußstapfen zu treten. „Ich will der beste Fahrer werden, den es gibt“, sagte er einmal. So wie Michael Schumacher (53) es war. Doch jetzt droht dieser Traum zu platzen – und der junge Mann ist mit den Nerven am Ende. Mama Corinna spürt das natürlich ganz genau. Sie kennt ihren Sohn, weiß, was ihm die Formel 1 bedeutet. Und wie sehr er leidet. Deshalb ist sie für ihn da. Und führt ihn aus dem Tal der Tränen.