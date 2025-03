"Sommerhaus der Normalos": Wer ist raus nach Folge 3?

Fliegt das in Folge 2 nominierte Paar Marc & Anna-Lucia Preuße jetzt etwa in Folge 3 aus der Sendung? Scheinbar nicht, denn ihre Mitbewohner Richard und Vanessa sowie Hendrik und Sophie schossen sich in den darauffolgenden Stunden mit ihrem polarisierenden Verhalten noch mehr ins Aus. Das Stimmungsbarometer am Ende der Folge offenbarte, dass die beiden Paar mit jeweils drei Stimmen die gleiche Unbeliebtheit im Sommerhaus genießen. Gleichstand! Somit ist auch in Folge 3 kein Kandidaten-Paar raus. Dennoch sorgt das Stimmungsbarometer bei einem ganz anderen Paar für eine wahre Beziehungskrise: Lisa und Marcel geraten aneinader.