Dagi Bee: Das Baby ist da!

Dagi Bee und Eugen Kazakov können ihr Glück kaum fassen. "Am 23.12 haben wir die Liebe unseres Lebens kennengelernt. Wir sind so unglaublich stolz & können unser Glück einfach nicht fassen! Er ist einfach perfekt. Wir lieben dich so sehr", so die Influencerin in dem Statement weiter.