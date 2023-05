Dagmar Wöhrl: Nach 39 Jahren! Überraschende Ehe-Beichte

Gegenüber "Woche heute" plaudert Dagmar Wöhrl offen über die Beziehung zu ihrem Kollegen Tillman Schulz. "Es kommt mir ehrlich gesagt nicht so vor, als wäre Tillman ein neuer Kollege. Irgendwie haben wir uns von Anfang an sehr gut verstanden und schnell eine wunderbare Freundschaft aufgebaut. Wir tauschen uns regelmäßig aus und haben auch schon einige gemeinsame Termine wahrgenommen. Ich freue mich, dass Tillman unser Rudel verstärkt hat", so die Blondine.

Und es scheint auch immer so, als würden sie immer ein wenig flirten. Trotz der langen Ehe, sieht sie darin aber kein Problem. "Ein bisschen Flirten schadet keiner gefestigten Beziehung", grinst Dagmar. Ihr Mann ist eben ihr Fels in der Brandung, ihre Liebe ist stark. Ihr Geheimnis? "Wir können uns beide zu hundert Prozent aufeinander verlassen. Mein Mann ist mein Fels in der Brandung, ohne dass wir uns einengen. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich Hans Rudolf als Mann gewählt habe, der schon in einer Zeit, in der das nicht selbstverständlich war, mich in meinen beruflichen Ambitionen unterstützt hat."

Und das kann auch ein Mini-Flirt nicht zerstören...

