Daniel Hartwich: Jetzt beginnt der erbittere Kampf seine "Dschungelcamp"-Nachfolge!

Im Talkformat "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" analysierte Olivia erstmals an der Seite von Angela Finger-Erben das Geschehen im Camp. Deutschlands berühmteste Dragqueen quetschte die Gäste gekonnt aus, war in den richtigen Momenten feinfühlig und verlor selbst in hitzigen Diskussionen nie den Überblick. Was 16 Tage Live-TV bedeuten, kennt die Dschungel-Zweite von 2013 aus eigener Erfahrung. Gut möglich, dass sie nun zehn Jahre nach ihrer Teilnahme als Kandidatin nun die Seiten wechselt…