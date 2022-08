Daniel Hartwich nach Dschungelcamp-Hammer: Er ist zurück

Wie nämlich nun durch "RTL" bekannt gegeben wurde, bekommt der Ex-"Dschungelcamp"-Moderator seine eigenen TV-Quizshow! Daniel wird ab jetzt als Moderator für "Ohne Limit" vor der Kamera stehen und das Publikum damit erneut begeistern. Die Show basiert auf dem britischen Erfolgs-Format "Limitless Win" und feiert in Deutschland mit Daniel ihr Debüt! Doch nicht nur Daniel ließ mit der Verkündung alle Fans aufhorchen! Auch beim "Dschungelcamp" machen die ersten Enthüllung über die neuen Camp-Stars die Runde! So soll unter anderem Ex-Bachelor Andrej Mangold im kommenden Jahr in die australische Wildnis ziehen! Ob Daniel das Spektakel wohl mitverfolgen wird? Wir können gespannt sein ...