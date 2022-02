Daniel Hartwich: Seine "Dschungelcamp"-Nachfolge steht fest!

Schon vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass Daniel Hartwich beim "Dschungelcamp" aufhört. Wie es laut "Bild" heißt, habe sich Daniel dazu entschieden, die Show aus persönlichen Gründen zu verlassen. Angeblich wolle er mehr Zeit mit seiner Frau und den beiden Kindern verbringen. Doch damit nicht genug! Auch eine Nachfolge von Daniel soll bereits feststehen! So soll bereits nächstes Jahr Komiker Chris Tall, der schon Formate wie "Murmel Mania" oder "Das Supertalent" moderierte, für das "Dschungelcamp" vor der Kamera stehen!

Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt! Bis jetzt gaben weder Daniel Hartwich, noch der Sender "RTL" dazu ein Statement ab. Es bleibt also spannend...