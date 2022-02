Daniel Hartwich: Tränen-Drama nach seinem "Dschungelcamp"-Aus

Beim Dschungelcamp-Nachspiel stand Daniel zum letzten Mal für die Sendung vor der Kamera. Am Ende verabschiedete sich mit rührenden Worten. "Ich habe mich dazu entschieden, aufzuhören in dieser Show (...) Mein allergrößter Dank geht an Sonja, die es mir 2013, obwohl es so schwer war, mir trotzdem so leicht gemacht hat. Es war eine irre Zeit. Es war ein irres Abenteuer. Ich kann mir niemanden vorstellen, mit dem ich es lieber erlebt hätte als mit dir. "