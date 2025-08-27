Daniel Küblböck: Sein EX-Freund Robin Gasser teilt schmerzhafte Erinnerungen
In einer neuen ARD-Dokumentation spricht Robin Gasser offen über seine Liebe zu Daniel Küblböck – und teilt schmerzhafte Erinnerungen.
Ein Ex-Freund schwelgt in Erinnerungen um Daniel Küblböck.
© IMAGO / Future Image
Das Schicksal von Daniel Küblböck bewegt bis heute viele Menschen. Der einstige DSDS-Liebling, der später unter dem Namen Lana Kaiser auftrat, verschwand 2018 spurlos von einem Kreuzfahrtschiff, gilt seitdem als vermisst und wurde 2021 von einem Gericht für tot erklärt. Nun sorgt die ARD-Doku "Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser" für emotionale Einblicke in sein Leben – und auch in sein Liebesglück mit Ex-Partner Robin Gasser. Dieser erzählt darin zum ersten Mal ausführlich, wie intensiv ihre Beziehung war und wie schwer ihm die Trennung fiel.
Die große Liebe von Daniel und Robin
2014 machten Daniel und Robin ihre Liebe öffentlich. Die beiden hatten sich bei einem Musikvideo-Dreh kennengelernt, schnell entwickelten sie eine innige Beziehung. Während Daniel die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gewohnt war, blieb Robin lieber im Hintergrund. Dennoch zeigte er sich auf Social Media an Daniels Seite – und für ihn war es eine echte Herzensangelegenheit: "Ich habe nie wieder jemanden so lieben können, wie ich Daniel geliebt habe. Ich habe ihn in dem Sinne bedingungslos geliebt", gesteht er in der ARD-Doku.
Doch während Daniel in Berlin seine Schauspielausbildung begann, zog es Robin beruflich nach Baden-Baden. Die räumliche Trennung belastete das Paar immer mehr. "Wir haben beide gemerkt, dass es uns immer unglücklicher macht, dass wir so weit voneinander entfernt sind", erinnert sich Robin. 2017 kam schließlich das endgültige Aus – ein schwerer Schritt für beide, verbunden mit vielen Tränen. Trotz der Trennung spricht Robin voller Liebe über den verstorbenen Sänger. Er macht deutlich, wie sehr Daniel sein Leben geprägt hat: "Daniel wird immer ein Teil von mir sein, egal wann, auch in fünfzig Jahren noch."
Daniel Küblböck – ein bewegtes Leben
Daniel Küblböck wurde 2002 durch "Deutschland sucht den Superstar" bekannt und polarisierte wie kaum ein anderer Kandidat. Später widmete er sich der Schauspielerei und Musik, trat unter anderem bei "Let’s Dance" und im Dschungelcamp an. Unter dem Namen Lana Kaiser lebte er später zunehmend offen seine weibliche Seite.
Sein tragisches Verschwinden 2018 vor Neufundland bleibt bis heute ungeklärt und sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Die neue ARD-Doku zeigt einmal mehr, wie facettenreich Daniel Küblböcks Leben war – zwischen Ruhm, künstlerischer Leidenschaft und persönlichen Krisen. Besonders Robins offene Worte verdeutlichen, wie sehr Daniel in den Herzen seiner Weggefährten weiterlebt. Für viele Fans ist klar: Auch Jahre nach seinem Verschwinden bleibt Daniel unvergessen.