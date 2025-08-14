Doch während Daniel in Berlin seine Schauspielausbildung begann, zog es Robin beruflich nach Baden-Baden. Die räumliche Trennung belastete das Paar immer mehr. "Wir haben beide gemerkt, dass es uns immer unglücklicher macht, dass wir so weit voneinander entfernt sind", erinnert sich Robin. 2017 kam schließlich das endgültige Aus – ein schwerer Schritt für beide, verbunden mit vielen Tränen. Trotz der Trennung spricht Robin voller Liebe über den verstorbenen Sänger. Er macht deutlich, wie sehr Daniel sein Leben geprägt hat: "Daniel wird immer ein Teil von mir sein, egal wann, auch in fünfzig Jahren noch."