Daniela Büchner: Abrechnung mit den "Reality Queens"! Das hat man nicht im TV gesehen

In der Show "Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel" kracht es immer wieder heftig zwischen den Kandidatinnen. Kein Wunder: Wenn man um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro kämpft, kann es schon mal schmutzig und fies werden. Wie weit einige TV-Kolleginnen dabei gehen, haben Daniela Büchner (46) und ihre Tochter Joelina Karabas (25) live miterlebt. In einem YouTube-Interview mit Ramon Wagner rechnen die beiden jetzt so richtig mit zwei Mitstreiterinnen ab ...