Daniela Büchner: Bittere "PBB"-Beichte! Sie ist am Ende ihrer Kräfte

Daniela ist überfordert

Obwohl Danni sich gerne von ihrer starken und selbstbewussten Seite zeigt, gibt es auch Momente, in denen ihr einfach die Kraft fehlt. Bei "Promi Big Brother" legt sie im Gespräch mit Gitta Saxx eine überraschende Beichte ab: Sie ist völlig überfordert!

“Ich bin die einzige, ich trage Verantwortung. Ich gehe manchmal ins Bett und denke: Welchen Job nehme ich an? Was kann ich sparen? Wie geht es weiter? Was ist, wenn was passiert?", klagt die 43-Jährige. "Ich muss leider streng sein. Das ist gar nicht böse. Ich bin so oft überfordert, hundertmal am Tag. Ich wollte immer Kinder! Natürlich meckere ich oft, aber hey, da stehen fünf Menschen, die durch mich geboren sind."

