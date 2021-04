Daniela Büchner: So steht es wirklich um ihre fünf Kinder

Zu ihrer Tochter Jada (2004) hat Daniela Büchner ein richtig gutes Verhältnis, trotzdem sind Streitereien mit der jüngsten Teenie-Tochter an der Tagesordnung. Meist verbringen die beiden Frauen viel Zeit miteinander und lassen sogar oft zusammen die Hüften kreisen. Nachdem sich Jadas Freund erst kürzlich nach einer zweijährigen Beziehung von ihr trennte, braucht die 16-Jährige ihre Mama aktuell mehr denn je: "Der wichtigste Mensch in meinem Leben ist wirklich meine Mama", verriet die liebeskummergeplagte Tochter auf Instagram. Den Kopf lässt sie trotzdem nicht hängen, denn in wenigen Monaten steht das Abitur an. Pläne für danach hat Jada längst geschmiedet: "Früher habe ich immer Model gesagt, dann wurde es zu Polizistin und dann Anwältin. Und jetzt in die Richtung Polizistin, Anwältin." Damit würde sie ihre Mutter Daniela Büchner sicher unheimlich stolz machen.

Ihre fünf Kinder sind Daniela Büchners ganzer Stolz. Hier seht ihr alle Kinder auf einen Blick: