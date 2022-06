Daniela Büchner: Bittere Tränen vor laufender Kamera! Es bricht ihr das Herz

Daniela bricht in Tränen aus

"Wir haben jetzt ein Abschiedsfest in der Schule. Ich muss zugeben, ich bin immer ein bisschen emotional, denn für die Zwillinge geht es jetzt nach dem Sommer in die reguläre erste Klasse. Ich würde mir immer wünschen, dass ich solche Augenblicke teilen könnte mit Jens", erzählt sie ihren Instagram-Fans nun mit Tränen in den Augen. "Ihr seht, wie emotional ich bin, weil ich mich so freue, dass sie so viel erleben, dass sie so weit gekommen sind und es mich manchmal echt traurig macht, solche Erlebnisse dann alleine zu erleben. Ihr seht, jetzt laufen die Tränen. So ist das halt manchmal."

Und das sind nicht die einzigen Gefühle, die an diesem besonderen Tag in ihr hochkommen. "Ich glaube, jeder kennt das mal, dass es Situationen gibt, die einen nachdenklich machen, die einen verwirren. Man darf, glaube ich, den Glauben an sich selbst nicht verlieren", stellt sie fest. "Egal, was du machst, egal wie du es machst, es muss kein anderer gut finden, denn wir sind alle auf unsere Art und Weise wirklich gut. Ich vergesse es halt oft. Ich vergesse auch oft, was mein Wert ist. Und das sollte man nicht." Wahre Worte!

Du hast den Überblick verloren? Wir zeigen dir alle 5 Kinder von Daniela Büchner auf einen Blick: