Daniela Büchner: Drama um Tochter Joelina!

Drama um Tochter Joelina

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, warum Joelina ihrer Mutter nicht ähnlich sieht. Das will Danni nicht unkommentiert lassen! "Also jetzt mal im Ernst: Muss sie mir ähnlich sehen, NUR, weil ich die Mama bin?", feuert sie.

Auch Joelina bleibt auf ihrem Account nicht verschont. Ihre Follower finden allerdings, dass sie ihrer Mutter ähnlich sieht - nur ihren Geschwistern eben nicht. "Warum siehst du komplett anders als deine Geschwister aus?", will ein neugieriger Fan wissen. "Weil ich voll nach meiner Mama gehe und Jada und Volkan gehen nach meinem Papa", erklärt sie selbstbewusst.