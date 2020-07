Daniela Büchner: Glücks-Nachricht aus Mallorca!

Existenzängste hat Danni durch die lange Faneteria-Pause glücklicherweise nicht. Durch ihren Auftritt im Dschungelcamp hat sie eine ordentliche Summe kassiert. Und auch mit Werbung auf Instagram wird immer wieder Geld in die Kasse gespült. "Das ist ein Job. Im Fernsehen gibt es auch Werbung. Ich bin alleinerziehende Mutter von fünf Kindern. Ich habe keinen Mann", rechtfertigte sich Danni kürzlich gegenüber RTL. "Ich will dafür kein Mitleid, aber ich will Verständnis."

