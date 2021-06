Daniela Büchner: Große Sorge um ihre Gesundheit

Große Sorge um Danni

In ihrer Instagram-Story verrät Daniela, dass ihr Blutdruck schon seit der Geburt ihrer Zwillinge erhöht ist. "Mit der Schwangerschaft der Zwillinge stieg mein Blutdruck immer in die Höhe und das war auch der Grund, warum die Zwillinge so früh geholt worden sind. Weil es mir und den Kindern einfach nicht mehr gut ging. Ich denke einfach, der hohe Blutdruck hat auch viel damit zu tun, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist", so Danni.

Um der Sache auf den Grund zu gehen, hat sie sich heute in einer Klinik untersuchen lassen. Bleibt zu hoffen, dass die Powerfrau ihren Blutdruck schnell in den Griff bekommt, damit sich ihre Kinder und Fans keine Sorgen um sie machen müssen...