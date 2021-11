Daniela Büchner: Großes Drama nach Jens' Todestag

Daniela Büchner musste in den letzten Tagen einiges durchmachen. Am 17. November war der dritte Todestag von Jens. Der Schmerz sitzt immer noch tief. "Oft werde ich gefragt: 'Danni, wie hast du das geschafft?' Ich habe gar nichts geschafft, ich habe einfach überlebt bis hierhin. Der Schmerz verändert sich, aber er tut immer noch genau so weh", offenbarte sie gegenüber Sender RTL. Zu allem Überfluss passierte nach dem schwierigen Tag das nächste Drama...

