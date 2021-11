Daniela Büchner: "Ich habe einfach nur überlebt"

Drei Jahre ist es nun schon her, dass Daniela Büchner ihren geliebten Mann Jens Büchner an den Krebs verloren hat. Die beiden Reality-TV-Stars ließen ganz Deutschland an ihren Leben auf Mallorca bei "Goodbye Deutschland" teilhaben und zeigten sich immer wieder als Dreamteam im TV. Die Trauer um den Verlust ihres Lebensgefährten sitzt noch immer tief. Ihre Worte zum dritten Todestag ihres verstorbenen Mannes gehen unter die Haut.