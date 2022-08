Daniela Büchner: Heftiger Seitenhieb von Caro und Andreas Robens!

Fieser Seitenhieb von Caro und Andreas

"Bei mir ist wie immer der alltägliche Mama-Wahnsinn. Aber das könnt ihr ja in meinen Storys sehen", schreibt Daniela lachend. "Vor allem jetzt sind ALLE Kinder sozusagen ‚zu Hause‘, also muss natürlich ganz viel Programm geplant und gemacht werden. Strand, Spielplatz, spazieren gehen und alles, was natürlich zum Alltag dazu gehört: Putzen, einkaufen, Wäsche etc."

Für ihren unermüdlichen Mama-Einsatz bekommt Daniela von ihren Fans viel Zuspruch. Nur Caro und Andreas Robens können es sich nicht verkneifen, einen fiesen Kommentar zu hinterlassen: "Das Leben einer 5-fach Mutter. Weiß immer wieder, warum wir keine haben." Autsch!

Den gemeinen Seitenhieb hat Daniela bisher gekonnt ignoriert. Anstatt sich auf den blöden Spruch einzulassen, antwortet sie lieber den Menschen, die ihr unter dem Beitrag den Rücken stärken.

"Ich glaube, Daniela bereut auch keinen Moment mit diesen tollen Kids! Das sind Gedanken, die eine Mutter nun hat und Ferien sind hart", schreibt ein User und bekommt dafür prompt ein Like von Danni. "So ist es", antwortet sie und versieht ihre Nachricht mit einem roten Herzchen. "Ferien sind 'ne Herausforderung."