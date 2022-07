Daniela Büchner: Jetzt knallt es richtig! Sie hat ihr Limit erreicht

Danni platzt der Kragen

Eigentlich wollte Daniela auf ihrem Instagram-Kanal nur ein hübsches Strandfoto von sich teilen. "Am Strand einfach mal die Seele baumeln lassen", schreibt sie zu einem hübschen Schnappschuss von sich. Lange lassen die Hasskommentare nicht auf sich warten. Zu viel für die 44-Jährige! In ihrer Insta-Story richtet sie das Wort direkt an ihre Kritiker. "Und immer dieses: 'Schäm dich, Danni. Warum zeigt man sich so?'", feuert sie. "Ich werde nie verstehen, warum Frauen untereinander so sind. Lasst uns doch einfach so sein, wie wir uns fühlen. Es ist mein Leben und mein Körper. Und noch was: Es ist Sommer."