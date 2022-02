Daniela Büchner: Liebes-Hammer kurz vor ihrem 44. Geburtstag

Daniela gibt die Hoffnung nicht auf

Kurz vor ihrem 44. Geburtstag richtet Daniela das Wort an ihre Fans. "Mir geht es sehr, sehr gut. Also, macht euch keine Sorgen, was ihr hier so bei Instagram seht", erklärt sie in ihrer Instagram-Story. "Meine Oma hat immer gesagt: 'Manchmal musst du gar nichts tun. Lehne dich entspannt zurück und die Leute zeigen selber, wie ihr Charakter ist.' Meine Oma war ein Engel. Da hat sie sehr, sehr, sehr viel Recht mit gehabt."

Mit materiellen Dingen kann man Danni zu ihrem Geburtstag übrigens nicht glücklich machen. Nach den Enttäuschungen, die sie in ihrem Leben bereits erlebt hat, legt sie Wert auf andere Dinge. "Ich wünsche mir Zeit mit den Menschen, die mir nahestehen. Das sind sehr wenige, aber sehr ehrliche Menschen", schwärmt sie. Nach den Enttäuschungen in der Liebe ist ihr noch einmal klar geworden, was sie sich von einem Partner wünscht. Und sie glaubt fest daran, dass ihr Prinz irgendwann vor ihr stehen wird.

"Nach jeder Niederlage oder jedem kleinen Flirt wird es besser", ist sie sich sicher. "Ich glaube fest daran, dass es mir bessergehen wird. Irgendwo da draußen wird es jemanden geben, der es ernst meint."