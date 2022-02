Daniela Büchner: Haar-Knaller! So hat man sie noch nie gesehen

Daniela zeigt ihre Wallemähne

Daniela hat sich kurzerhand eine XXL-Mähne verpassen lassen. Ihre Extensions gehen ihr sogar bis zur Taille! "Ich liebe es. Cinderella hat jetzt irgendwie nicht so gut geklappt. Aber heute bin ich erst mal Rapunzel", schwärmt sie. "Was soll ich sagen? Guckt es euch an. Es ist so, so schön." Und dann richtet sie das Wort direkt an ihre Haar-Stylistin: "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer danke!"

Auch am nächsten Tag ist Danni von ihrem Look immer noch total begeistert. "Ich werde heute den ganzen Tag sämtliche Frisuren ausprobieren. Ich bin mega happy. Man braucht Mut zur Veränderung", erklärt sie glücklich.