Daniela Büchner: Öffentliche Küsse mit einem neuen Mann!

Via "Instagram" sorgen Daniela Büchner und der "Traumfrau gesucht"-Dauer-Single Dennis Schick nun bei ihren Fans für mächtig Wirbel! So teilen die beiden ein paar Bilder, auf denen sie sich sehr vertraut zeigen. Doch damit nicht genug! Auf einem der Schnappschüsse drückt Dennis der Auswanderin einen dicken Knutscher auf die Wange! Huch, haben wir etwa eine heiße Liaison zwischen Dennis und Daniela verpasst? Wohl kaum! So wirkt es eher so, als ob die beiden einfach nur gute Freunde sind!

Ob uns Daniela und Dennis in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Schnappschüssen dieser Art versorgen werden? Wir können gespannt sein...